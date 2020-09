Kreis Calw Standortsuche geht in nächste Runde

Schon vor Jahren hatte der Landkreis Calw seine Pläne für den Neubau der zwei bestehenden Straßenmeistereien in Calw und Nagold bekannt gegeben. Die bisherigen Standorte – im Bereich Calw im Teilort Wimberg und in Nagold in der Nähe des Berufsschulzentrums - will der Kreis aufgeben und die neuen Gebäude auch an neuen Standorten errichten.