Kreis Calw SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken gibt Kreisvorsitz ab

Viel zu diskutieren gab es bei der jüngsten Versammlung des Gremiums, die im Löwen in Schönbronn stattfand. Im Mittelpunkt stand das kommende Superwahljahr und die noch anstehenden Nominierungsveranstaltungen in diesem Jahr. "Die SPD im Kreis Calw bereitet sich intensiv auf das kommende Wahljahr vor. Es stehen die Landtags- und die Bundestagswahl an, wir sehen uns auf einem guten Weg", so Andreas Reichstein, stellvertretender Vorsitzender.