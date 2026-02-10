Kreis Calw: So fühlt sich Olympia für die Fans an
Als Deutschland-Fan beim olympischen Skispringen in Predazzo ganz vorne dabei: Rüdiger Rau aus Altensteig Foto: Rau

Rüdiger Rau aus Altensteig erlebt als Olympia-Fan gleich zwei deutsche Medaillensiege.

Die ersten Medaillen hat das deutsche Team bereits bei den Olympischen Spielen in Norditalien geholt – und mehrere Wintersport-Fans aus dem Kreis Calw sind hautnah dabei. Darunter auch Rüdiger Rau vom Pferdesportteam Trögelsbach in Altensteig, der gleich zwei deutsche Medaillengewinne live gesehen hat: Zunächst bejubelte er die Bronze-Medaille der Biathlon-Mixed-Staffel in Antholz, dann die beiden Gold-Sprünge von Philipp Raimund in Predazzo.

 

Sport verbindet Völker

„Was für eine geile Stimmung hier bei Olympia. 15 000 Zuschauer im Stadion, einfach grandios. Olympia in unserer Nähe, das muss man einfach mitmachen“, schwärmt Rau, der zugleich Bundestrainer der Pony-Vielseitigkeit ist. Er unterstreicht auch: „In dem düsteren politischen Weltgeschehen ist der Sport einfach eine Sache, die Völker verbindet und alles mal für ein paar Tage normal sein lässt.“

 