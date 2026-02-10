Kreis Calw: So fühlt sich Olympia für die Fans an

1 Als Deutschland-Fan beim olympischen Skispringen in Predazzo ganz vorne dabei: Rüdiger Rau aus Altensteig Foto: Rau Rüdiger Rau aus Altensteig erlebt als Olympia-Fan gleich zwei deutsche Medaillensiege.







Die ersten Medaillen hat das deutsche Team bereits bei den Olympischen Spielen in Norditalien geholt – und mehrere Wintersport-Fans aus dem Kreis Calw sind hautnah dabei. Darunter auch Rüdiger Rau vom Pferdesportteam Trögelsbach in Altensteig, der gleich zwei deutsche Medaillengewinne live gesehen hat: Zunächst bejubelte er die Bronze-Medaille der Biathlon-Mixed-Staffel in Antholz, dann die beiden Gold-Sprünge von Philipp Raimund in Predazzo.