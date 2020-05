Kreis Calw Shutdown droht wegen Corona-Ausbruch bei Müller-Fleisch

Dazu informierte das Landratsamt täglich per Newsletter über den aktuellen Stand der Pandemie im Kreis und die angeschobenen Maßnahmen. Band per Video-Meeting die Bürgermeister in Planung und Vollzug ein. So dass jetzt in der VWA-Sitzung nicht nur die anwesenden Bürgermeister als Kreisräte ebenfalls ungeteiltes Lob für Landrat Helmut Riegger, den Ersten Landesbeamten Frank Wiehe und überhaupt das ganze Team des Landratsamtes ausschütteten. Selbst der sonst mit Wohlwollen eher geizende Kreisrat und Nagolder Ex-OB Rainer Prewo (SPD) meinte: "Ich kann es mir nicht verkneifen, Ihnen ein großes Lob auszusprechen."

Kreiskrankenhaus hat Geldsorgen

Aber damit war Prewos Nettigkeit auch schon wieder vorüber. Denn – und das ist die erste richtig schlechte Nachricht des Landkreises: Jetzt geht es auch um die Kosten der Corona-Krise. Beispielsweise fordert der Bund von den Landkreisen künftig "fünf Personalstellen pro 20.000 Einwohner" für das Pandemie-Management vorzuhalten. "Das macht bei uns 40 neue Stellen", rechnet Prewo: "Da scheint mir ein bisschen der Gaul durchgegangen zu sein." Laut Kreis-Kämmerer Albrecht Reusch werden es 20 Vollzeitstellen mehr, was er aber auch mit einem Mehraufwand "von 1,4 Millionen Euro pro Jahr" taxiert. Wobei Reusch mutig davon ausgeht, dass für diese zusätzlichen Kosten der Bund aufkommen werde. Allerdings zeigt das Beispiel der ebenfalls im VWA diskutierten "Soforthilfen des Landes" in der Corona-Krise für die Landkreise, dass diese auch "nicht annähernd" (Zitat Landrat Riegger) die Mehraufwendungen decken.

Aber der eigentliche, richtig schmerzliche Kostentreiber für den Kreis: das "Corona"-Kreiskrankenhaus Calw. Mit mehr als 500.000 Euro zusätzlichem Defizit pro Monat schießt das aktuell in die Miesen, wie der medizinische Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, Jörg Noetzel, erläuterte. Riegger geht bereits jetzt von einer Ergebnisverschlechterung durch Corona von mindestens 2,8 Millionen Euro aus – was einer Erhöhung der Kreisumlage um 2,1 Punkte entspräche.

Weshalb der Landkreis derzeit beim Haushalt "auf Sicht" fahre. Eine Haushaltssperre aber hält Riegger noch nicht für geboten. Und auch bei den richtig großen Investitionen wie Hesse-Bahn, Krankenhäuser und Ausbau Landratsamt werde alles wie geplant fortgeführt werden.

Doch echte neue Investitionen wie etwa die Schlauchwerkstatt für die Feuerwehr (soll in Neubulach entstehen) könne man durchaus auf Folgejahre schieben. Wofür sich auch die Kreisräte aussprachen, etwa Ebhausen Bürgermeister Volker Schuler (FWV): Die Wirtschaft brauche jetzt die Impulse aus den öffentlichen Investitionen.

Drohender Shutdown

Bleibt noch die zweite richtig schlechte Nachricht: Und die betrifft den in der VWA-Sitzung von Andrea Neuwirth vorgetragenen Verlauf der Infektionen-Zahlen im Kreis Calw. Steigt die Infektionsquote in einem Landkreis über 50 je 100.000 Einwohner, müssen wieder strengere Corona-Beschränkungen auf lokaler Ebene hochgefahren werden. Vier Landkreise bundesweit betrifft das derzeit. Der fünfte Landkreis könnte "mit einiger Sicherheit" (Frank Wiehe) der Landkreis Calw werden. Der Grund: Die Probleme rund um die Firma Müller-Fleisch in Birkenfeld (Enzkreis), die auch die Infektionszahlen im nordwestlichen Kreis Calw ansteigen lassen.

Da der Betrieb im Nachbarkreis beheimatet sei, habe man keinen Einfluss auf eine Schließung des Unternehmens. Auch die geordnete Quarantäne der Mitarbeiter in geeigneten Unterkünften stelle ein Problem dar – obwohl es beispielsweise im Kreis Calw geeignete Plätze dafür gebe. Aber wer dafür am Ende die Kosten trage, sei strittig – und in der Diskussion mit dem betroffenen Unternehmen und der Landesregierung. "Diese Situation haben wir nicht im Griff", bestätigt Andrea Neuwirth.

Im Moment läge man eigentlich im Schnitt bei elf Neuerkrankten pro Tag pro 100.000 Einwohner; am vergangenen Freitag waren es 15 pro 100.000 Einwohner. Frank Wiehe: "Ich bin ziemlich sicher, dass wir diese Grenze in absehbarer Zeit reißen werden."