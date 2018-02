Kreis Calw Rückkehr der Blauzungenkrankheit?

Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche bei Haus- und Wildwiederkäuern. Das Virus wird durch bestimmte Stechmücken (Gnitzen) übertragen. Die Blauzungenkrankheit äußert sich vor allem in Fieber, Entzündungen und Blutungen in den Schleimhäuten, vermehrtem Speichelfluss und Schaumbildung vor dem Maul.

Insbesondere bei Schafen schwillt die Zunge an, wird blau und kann aus dem Maul hängen, woher auch der Name der Krankheit stammt.

Bei Schafen kann es zu schwerwiegenden Erkrankungen mit Todesfolge oder Verlahmungen kommen.

Betroffen sind neben Rindern, Schafen und Ziegen auch Kameliden und das Rotwild. Im Kreis Calw sind derzeit zehn Kamele in zwei Beständen gemeldet. Der erhältliche Impfstoff ist in erster Linie für die Verabreichung an Nutztiere gedacht. Ein zugelassener Impfstoff für Rotwild ist nicht bekannt – zumal es ohnehin schwierig wäre, frei lebende Tiere zu impfen.

Hohe Einschleppungsgefahr

Wegen der Übertragung durch Stechmücken ist eine wirksame Verhinderung und Bekämpfung nur durch eine Impfung möglich.

Sofern ein Fall der Blauzungenkrankheit auftritt, muss eine Restriktionszone von 150 Kilometern errichtet werden. Dies würde den Tierhandel erheblich beeinträchtigen. Aus Gründen des Seuchenschutzes dürfen aus einer Restriktionszone nur Tiere gebracht werden, wenn sie einen gültigen Impfstatus gegen den jeweiligen Serotypen haben oder negativ darauf untersucht worden sind.

Weil die Krankheit durch windempfindliche Gnitzen übertragen wird, schätzt das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit die Chancen für eine Einschleppung nach Deutschland, insbesondere nach Baden Württemberg, als "wahrscheinlich bis hoch" ein.