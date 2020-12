Kreis Calw reißt bei Inzidenz 300er-Marke Corona-Ausbrüche in Heimen häufen sich

Bisher können alle im Seniorenzentrum bleiben

Die infizierten Bewohner stammen aus zwei Wohngruppen. Eine Person wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Allerdings, so Heizereder, sei dieser Patient wegen etwas anderem ins Krankenhaus gekommen. Erst dort habe man die Infektion festgestellt. Alle anderen Bewohner, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind in ihren jeweiligen Einzelzimmern isoliert. "Die Infektionen werden langsam sichtbar", meint Heizereder. Manche Bewohner hätten leichte Symptome, andere stärkere. Bisher können aber alle im Haus auf dem Wimberg bleiben – noch hat sich der Zustand keines Bewohners so verschlechtert, dass er ins Krankenhaus müsste, sagt die Pressesprecherin.

Die sieben infizierten Mitarbeiter sind zu Hause. Auch ohne diese sind alle Dienste abgedeckt, betont Heizereder. Obwohl das natürlich für die übrigen Mitarbeiter eine hohe Belastung bedeutet. Denn neben der Betreuung, die nur noch mit entsprechender Schutzausrüstung vonstatten geht, müssen die Mitarbeiter auch jeden Tag eine ganze Reihe an Tests durchführen. "Das ist ein riesen Aufwand, aber es ist ein Schutzschild, das wir haben", sagt sie.

Seit dem neuerlichen Lockdown werden alle Besucher in den Häusern der evangelischen Heimstiftung, die auch in Heumaden und in der Kernstadt ein Seniorenheim betreibt, per Schnelltest getestet. Selbiges gilt jeden Tag vor Dienstantritt für die Mitarbeiter und zwei Mal wöchentlich für die Bewohner. In regelmäßigen Abständen werden zusätzlich, in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises, auch PCR-Tests bei den Bewohnern gemacht.

Ausbruch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen

Schon seit Oktober seien vermehrt Schnelltests zum Einsatz gekommen. Diese seien sehr sinnvoll, findet die Pressesprecherin der Heimstiftung. Auf diese Weise sei auch der erste Corona-Fall im Haus auf dem Wimberg am 6. Dezember entdeckt worden. Würde man nicht so intensiv testen, würde man die Infektionen erst viel später bemerken. Vielleicht zu spät.

Nun, da es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, zum Ausbruch gekommen ist, spricht Heizereder von täglichen Schnelltests. Damit soll verhindert werden, dass das Virus auch auf die anderen Wohngruppen übergreift.

Wie das Coronavirus ins Haus auf dem Wimberg gelangen konnte, weiß die Pressesprecherin der evangelischen Heimstiftung nicht. Seit die Infektionszahlen im Kreis Calw so hoch seien wie aktuell, könne man die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen. "Vollkommen unmöglich", so ihr Urteil. Daher bringe es auch nichts, darüber zu spekulieren. Fest steht: Die aktuellen Infektionszahlen spiegeln sich in Heimen unter einem Brennglas wider. Von den 90 Heimen, die die evangelische Heimstiftung in Baden-Württemberg betreibt, sind 23 von Corona-Fällen betroffen. In Calw jedoch bislang nur das Haus auf dem Wimberg.

Die Angehörigen der Bewohner des Seniorenzentrums würden laut Heizereder regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen informiert. Trotz der angespannten Situation funktioniere die Kommunikation sehr gut, lobt die Pressesprecherin. Die Angehörigen sprachen den Mitarbeitern der Heimstiftung sogar Mut zu. Dafür seien sie sehr dankbar. "Es ist ein guter Zusammenhalt."

Vorerst keine Besuche mehr möglich

Besuchen darf in der derzeitigen Lage jedoch niemand das Haus auf dem Wimberg. Um das Risiko einer weiteren Ausbreitung zu minimieren, ist das Seniorenzentrum komplett geschlossen. Natürlich bedauerlich für viele, gerade in der Adventszeit, sagt Heizereder. Die anderen Häuser, in denen es kein Infektionsgeschehen gibt, bleiben vorerst geöffnet. Jedoch zu eingeschränkten Zeiten und nur mit FFP2-Maske sowie vorangegangenem Test.

Die evangelische Heimstiftung befürwortet laut einer Pressemitteilung den "harten Lockdown". Mehr noch: Er war "längst überfällig", ist dort zu lesen. Denn selbst "die wichtigsten Waffen im Kampf gegen das Virus", nämlich "AHA-Regeln streng einhalten, regelmäßig lüften und seit Oktober testen, testen, testen", reiche nicht aus, äußert Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. Wie man im Haus auf dem ­Wimberg nun zu spüren bekommt.