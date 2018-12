Kreis Calw Recycling-Aktion: 807 Handys gesammelt

"Die Sammelaktion war ein großer Erfolg", freut sich Elias Weigel, der als Klimaschutzmanager des Landkreises Calw die Aktion betreute. Wie er berichtet, war die Nachfrage direkt von Beginn an sehr groß. So groß, dass kurz nach dem Start der Aktion – zusätzlich zu den Handy-Sammelboxen im Landratsamt Calw und in der Energieagentur in Althengstett – auch Boxen in den Außenstellen des Landratsamts in Nagold und Bad Wildbad-Calmbach sowie im Rathaus Egenhausen platziert worden sind. "Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion 807 nicht mehr benötigte Mobiltelefone abgegeben", lautet das zufriedene Fazit des Klimaschutzmanagers. Daher ging sein Dank an alle Helfer und Spender, die dieses Projekt im Landkreis Calw unterstützt haben. Die eingesammelten Altgeräte wurden nach der fachgerechten Löschung der Daten zur Wiederverwendung aufbereitet oder dem Recyclingprozess zugeführt, durch welchen insgesamt etwa 20 Gramm Gold, 121 Gramm Silber und 7263 Gramm Kupfer gewonnen werden konnten. Diese wertvollen Rohstoffe fließen nun wieder in den Produktionskreislauf ein. Die Erlöse der lokalen Sammelaktionen tragen dazu bei, drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika zu unterstützen, auf dortige Missstände hinzuweisen und mögliche Alternativen für die Menschen vor Ort aufzuzeigen.

Rund 100 Millionen Altgeräte gibt es in Deutschland

Ziel der Handy-Aktion Baden-Württemberg ist es, über die globalen Zusammenhänge der Handyproduktion und deren Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft zu informieren und gleichzeitig die ungenutzten Ressourcen der rund 100 Millionen in Deutschland "vergessenen" Altgeräten wieder nutzbar zu machen. Die Handy-Aktion ist ein gemeinsames Projekt kirchlicher und zivilgesellschaftlicher Träger, des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg in Kooperation mit der Deutschen Telekom Technik GmbH. Sie steht unter dem Dach der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. Schirmherr der Aktion ist Umweltminister Franz Untersteller.