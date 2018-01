Kreis Calw Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Bereits am Freitag bekam eine Frau aus Althengstett Post von einem angeblichen Notar aus Österreich. Für dieses Schreiben mit dem Absender Dr. Jürgen Mayer bezahlte die Frau eine Nachnahmegebühr in Höhe von annähernd 90 Euro. Tatsächlich hatte sie eine Nachlasssache in Österreich zu regeln und nahm an, in dem Brief gehe es darum. Allerdings stellte sich bei ihren Nachforschungen heraus, dass der angebliche Notar nicht existiert und sie einem Betrug aufgesessen war.

Eine Frau aus Bad Herrenalb hatte da mehr Glück. Sie hatte ebenfalls in Österreich einen Todesfall in der Familie und sollte, auch am Freitag, eine Nachnahmegebühr für ein Schreiben des dubiosen Notars Dr. Mayer bezahlen, was sie allerdings ablehnte. Vermutlich, so die Polizei, gelang es Betrügern an die Daten von Personen zu kommen, die in Österreich Sterbefälle Angehöriger zu beklagen hatten.

Die Polizei warnt vor solchen vorgetäuschten Nachnahme-Post- oder Briefsendungen. Schauen Sie sich den Absender genau an, erst recht, wenn Sie nichts bestellt haben. Überzeugen Sie sich zunächst von der Seriosität des Absenders und bezahlen sie nicht sofort.