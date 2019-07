Kreis Calw Polizei sucht nach flüchtigem Häftling

Der Mann, der im Raum Rottenburg in Haft sitzt, war am Montag nach der Feldarbeit nicht zurückgekehrt. Die Polizei überprüfte daraufhin die Angehörigen, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Fahndung lief auch noch am Dienstagmorgen. Die Polizei betonte allerdings, dass es sich bei dem Mann um keinen Schwerverbrecher handelt und von ihm vermutlich keine Gefahr ausgehe. Dennoch werde vorsorglich davor gewarnt, im Landkreis Calw Anhalter mitzunehmen.

Der gesuchte Straftäter ist 1,83 Meter groß und schlank und hat eine Glatze. Er trägt blaue Arbeitskleidung, hat Oberlippen- und Kinnbart und ist an beiden Oberarmen sowie an der Schulter tätowiert. Über das Alter des Mannes konnte die Polizei in Karlsruhe auf Anfrage keine Angaben machen.