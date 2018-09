Kreis Calw Neue Website informiert über Medizinkonzept

Im April dieses Jahres hat der Calwer Kreistag einen wegweisenden Beschluss gefasst und das Medizinkonzept zur künftigen stationären medizinischen Versorgung im Landkreis Calw auf den Weg gebracht. Damit bekannte er sich – entgegen des bundesweiten Trends – zum Erhalt eines Plankrankenhauses an zwei Standorten. Während das Krankenhaus in Nagold grundsaniert und erweitert wird, sieht das nachhaltige Konzept für Calw einen Klinikneubau mit angeschlossenem Gesundheitscampus auf dem Stammheimer Feld III vor. Um die Öffentlichkeit über Hintergründe und Fortschritt des Vorhabens zu informieren, hat die Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Klinikverbund Südwest eine neue Internetseite erarbeitet, die ab sofort unter www.medizinkonzept-kreis-calw.de abrufbar ist.

Kontaktmöglichkeit zum zuständigen Ansprechpartner

"Mit dieser Internetpräsenz haben wir eine zentrale Plattform in modernem Design geschaffen, auf der Bürger, Anwohner und andere Interessierte umfassende Informationen zur Entwicklung und Umsetzung des Medizinkonzepts im Landkreis Calw finden. Zudem werden dort die häufigsten Fragen zum Konzept beantwortet, Bilder und Dokumente zum Download bereitgestellt, anstehende Veranstaltungen angekündigt und eine direkte Kontaktmöglichkeit zum zuständigen Ansprechpartner im Landratsamt Calw geboten", erläutert Landrat Helmut Riegger die Vorzüge der Website.