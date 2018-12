Kreis Calw Nach Lkw-Panne: Airbus dient KSK-Training

In der KSK-Kaserne soll das Flugzeug nach Angaben des Transportunternehmens der Ausbildung von Soldaten der Bundeswehr Elite-Einheit Kommando Spezialkräfte (KSK) dienen. Sie könnten damit verschiedene Situationen bei Geisellagen wie die Erstürmung von Flugzeugen trainieren, sagte der Geschäftsführer des Transportunternehmens, Rainer Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur.

Flügel und Schwanzflosse und weitere Teile des Fliegers wurden demnach bereits vorher mit einem gesonderten und wesentlich weniger aufwendigen Transport nach Calw gebracht. Die Kaserne selbst war für weitere Details nicht zu erreichen.

Rund zwei Wochen nach dem Start in Talinn war am Samstagmorgen kurz vor dem Ziel an dem Schwertransporter ein Hydraulikschlauch geplatzt - und der 60 Meter lange Lastzug blieb mit dem 34 Meter langen Rumpf in einem Kreisverkehr in Althengstett liegen.