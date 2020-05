Kreis Calw Massive Beschwerden über Zulassungsstelle

Wobei der Service in den Kfz-Zulassungsstellen nie völlig eingestellt wurde – auch nicht während des Shutdowns. Wirklich "dringende" Fälle konnten ihre Fahrzeuge weiterhin zulassen – also zum Beispiel Berufspendler, die auf ihr Auto unbedingt angewiesen sind. Oder auch gewerbliche Fahrzeugnutzer. Wer dazu in den vergangenen Wochen einen Termin in der Zulassungsstelle bekam, wurde nach telefonischer Anmeldung "mit Augenmaß" entschieden. Was auch ziemlich gut funktioniert habe, so Lukas Klingenberg, Leiter der Abteilung Ordnung und Verkehr. "Doch jetzt kamen die Lockerungen..."

Und mit ihnen die Erwartung bei den Bürgern, dass alles wieder so sein müsste wie vor der Corona-Krise. Und dass natürlich ihr Zulassungswunsch sofort und mit Vorrang zu erledigen wäre. "Es gibt da ganz offensichtlich einen sehr großen Nachholbedarf bei den Menschen", so Klingenberg. Was auch irgendwie klar sei: Das Frühjahr läuft auf Hochtouren, die Möglichkeit von Reisen zumindest im Inland scheint in absehbarer Zeit wieder realistisch zu sein. "Da wollen alle auf einmal ihre Motorräder, Cabriolets und Wohnmobile wieder zulassen."

Nicht alle Kunden können sofort zufrieden gestellt werden

Das Verständnis bei Frank Wiehe, Lukas Klingenberg und dem insgesamt 60-köpfigen Team der Abteilung Ordnung und Verkehr sei dafür auch sehr groß. Und man arbeite "bereits am Anschlag mit allen verfügbaren Kräften", um den enormen Arbeitsanfall in der Zulassung auch bewältigen zu können. Aber das reiche leider im Moment nun mal nicht aus, um wirklich alle Kunden sofort zufrieden zu stellen.

Das Problem: "Es sind einfach zu viele auf einmal", die einen Zulassungswunsch haben. Und man könne wegen der nach wie vor geltenden (und notwendigen!) Corona-Regeln die üblichen Wartebereiche der Zulassungsstellen nicht für den Publikumsverkehr öffnen – weil dort die Ansteckungsgefahren einfach zu groß wären. "Wir haben schlicht den Platz dafür nicht", so Frank Wiehe. Wie beispielsweise im Kreis Böblingen in der dortigen Zulassungsstelle – wo man tatsächlich bis zu 120 Warteplätze (übrigens: überwiegend im Freien) für Zulassungs-Willige vorhalte. Warum Frank Wiehe das erwähnt: "Weil sich viele Bürger bei uns beschweren, in den Nachbarkreisen würde es doch auch besser funktionieren."

Run auf Zulassungsstelle trifft alle Landkreise

Was so aber nicht unbedingt stimme. Durch Nachfragen in den Nachbarkreisen wisse man, dass dort die Bürger sich ebenfalls über die stockende Bearbeitung ihrer Zulassungswünsche beschwerten – mit dem Hinweis dort, dass es im Kreis Calw doch auch besser liefe... Was aber eigentlich nur zeige: Der Run auf die Kfz-Zulassungsstellen trifft gerade alle Landkreise mit voller Wucht.

Trotzdem sei das Modell "Böblingen" mit der langen Warteschlange samt Abstandsregelung für den Landkreis Calw kein wirkliches Vorbild. "Weil die Leute zum Beispiel bei Regen stundenlang im Freien warten zu lassen, auch nicht sonderlich nett wäre." Zumal immer die Gefahr bestünde, dass bis zum ultimativen Dienstende trotzdem nicht alle Kunden zum Zuge kämen – und so manche nach stundenlangem Warten ohne Zulassung nach Hause geschickt werden müssten. "Das wäre dann der echte Super-GAU!", ist sich Wiehe sicher.

Termin gibt's aktuell eine Woche nach Anmeldung

Weshalb man im Kreis Calw bei dem aktuellem Verfahren bleibe: Privatpersonen, die ein Kfz zulassen wollen, müssen sich per Telefon (07081/9535-10 oder -11; von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr) um einen Termin bemühen. Im Moment werden so jeweils Termine für den gleichen Wochentag eine Woche später terminiert.

Was klar ist: Wer nicht durchkommt, bekommt auch keinen Termin – und damit keine Zulassung! "Da kommt der viele Unmut her." Was aber natürlich für die Bürger auch kein Trost sei. "Wir können da nur um Verständnis bitten." Aber man arbeite auch daran, die Zahl der möglichen Zulassungen zu erhöhen – durch (weitere und mehr) Überstunden der Kollegen. "Das haben die Mitarbeiter von sich aus angeboten", berichtet Wiehe. Die die Wut der Mitbürger ja gerade am heftigsten treffe. "Wir werden daher weitere Terminfenster öffnen", um mehr Zulassungen täglich zu realisieren. Aktuell seien es "so 180 am Tag", die man schaffe. Vor und ohne Corona sei man "so auf 220 pro Tag" gekommen.

Online-Zulassung eine Alternative

Alternative sei übrigens die Online-Zulassung über die Website des Kreises (nicht zu verwechseln mit der "Online-Terminvergabe"; die ist im Moment abgeschaltet). Die allerdings erfordere "die Überwindung einiger organisatorischer Hürden", wie es Lukas Klingenberg formuliert. Gemeint ist: Man braucht zum Beispiel die Ausweis-App des Bundes, um sein Smartphone zum Kartenlesegerät zu machen – für eine sichere digitale Identifizierung des Bürgers. "Wie das geht, ist sehr ausführlich auf unserer Website beschrieben."

Auf der Facebook-Seite des Kreises gebe es auch ein Video, in dem Klingenberg persönlich das Prozedere ausführlich erkläre:

70 (weitere) Zulassungen würden so aktuell am Tag bewältigt. Eine echte Alternative für alle, die "kein Bock" mehr auf Zulassungs-Frust haben.

Gewerbliche Zulassungen werden bevorzugt

Übrigens: Alles bisher Beschriebene gilt für Privatpersonen, die ein Kfz oder Anhänger zulassen wollen. Gewerbliche Zulassungen (von Kfz-Händlern) haben aktuell "ein Privileg": Für sie gibt es eine eigene Email-Adresse (beim Landkreis zu erfragen), über die sie "zeitnah" einen Termin zur Abgabe ihrer Unterlagen erhalten.

"Wir geben dann die Garantie, dass sie einen Tag später ihre Zulassungen abholen können." Wobei aktuell die Zulassungsstellen in Calw und Calmbach für den Publikumsverkehr geöffnet seien – Nagold noch nicht: Dort machen der Zugang und Wartebereich vorm Gebäude an der hoch frequentierten Freudenstädter Straße noch Sorgen. "Wir versuchen hier, mit dem Gebäudeeigentümer einen alternativen Zugang über den rückwärtigen Bereich zu realisieren", der dann für die Kunden "sicherer" sei.