Kreis Calw: Unfall im Schnee – Linienbus rutscht Abhang hinunter

1 Der Bus soll nach dem Unfall erst im Verlauf des Tages geborgen werden (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa Ein Linienbus kommt bei Ebhausen im Kreis Calw von der Straße ab und rutscht fünf Meter tief hinunter. Dann prallt das Fahrzeug gegen einen Baum. Es gibt Verletzte.







Auf schneeglatter Straße ist ein Linienbus bei Ebhausen von der Fahrbahn abgekommen und rund fünf Meter einen Abhang hinuntergerutscht. Anschließend sei das Fahrzeug bei dem Unfall im Kreis Calw gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der 29 Jahre alte Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 25 und 32 Jahren wurden dabei den Angaben zufolge leicht verletzt.