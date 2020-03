Kreis Calw Lebensmittelkontrolle: Mängel bei einem Drittel

Bei rund einem Drittel der Kontrollen hätten tatsächlich Abweichungen von den lebensmittelrechtlichen Vorgaben ermittelt werden können. In 67 Betrieben seien gar "formelle Maßnahmen" eingeleitet worden. Bei rund zwei Drittel der Beanstandungsgründe (66 Prozent) habe es sich um Mängel in der allgemeinen Betriebshygiene gehandelt; wie zum Beispiel bei dem beanstandeten Metzgerei-Betrieb. Dort war ziemlich schnell eine eingesetzte Maschine als Ursache für die kritische Keimbelastung identifiziert worden.

Bei den übrigen Fällen handelte es sich um unzulässige Lücken in den betrieblichen Eigenkontrollsystemen der kontrollierten Unternehmen (24 Prozent) oder um Fehler oder Defizite in der gesetzlich geforderten Kennzeichnung und Aufmachungen von handelbaren Lebensmittelprodukten (zehn Prozent).

Zusätzlich wurden im Jahr 2019 insgesamt 713 Lebensmittel-Proben in den kontrollierten Betrieben zur amtlichen Untersuchung entnommen. Davon waren wiederum 601 geplante Proben, bei den übrigen 112 Fällen handelte es sich um aus besonderem Anlass erhobene Proben. Die Proben wurden zur genaueren Analyse an die jeweils zuständigen Chemischen und Veterinär-Untersuchungsämter in Baden-Württemberg geschickt und die ermittelten Ergebnisse auch von dort bewertet. In 95 Fällen (13 Prozent), so Ulrich Wemmer, entsprachen die Proben nicht den lebensmittelrechtlichen Anforderungen und wurden durch die Sachverständigen beanstandet. Zum großen Teil (über 50 Prozent der Fälle) habe es sich dabei aber wiederum "nur" um die nicht ordnungsgemäße Einhaltung der Kennzeichnungsvorschriften gehandelt.

Neben der Überwachungs- und Kontrollarbeit für den Verbraucherschutz, arbeitet das Team um Ulrich Wemmer auch präventiv – etwa in der Beratung von Betrieben im Vorfeld von baulichen und betrieblichen Veränderungen.

In die Direktvermarktung

Ganz aktuell sei der Fall eines bäuerlichen Familienbetriebs im Landkreis, der eine eigene Geflügelschlachtung eingerichtet habe – und den man bei der Umsetzung der dafür geltenden gesetzlichen und lebensmittelrechtlichen Vorgaben unterstützt und beraten habe. Für Kreisveterinär Wemmer fallen solche Aufgaben unter den Aspekt der "regionalen Entwicklung", da hier das Angebot von regionalen Produkten gestärkt werde. Im konkreten Fall soll das künftig selbst geschlachtete Geflügel in die Direktvermarktung gehen.