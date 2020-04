Kreis Calw Landratsamt startet Coronavirus-Testaktion

Kreis Calw - Bisher gab es nur einen Weg, um im Kreis Calw, in einer der beiden Drive-in-Diagnosezentren in Calw-Wimberg und Nagold auf den Coronavirus getestet zu werden. In einer Sonderaktion erweitert der Landkreis nun die TestMöglichkeiten – und legt dafür klare Spielregeln fest.