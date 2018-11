Kreis Calw Landkreis sucht Tagespflegeeltern

Dennoch wolle der Landkreis mittelfristig versuchen, die Zahl der Tagespflegepersonen wieder zu erhöhen. Andernfalls sei zu befürchten, dass man künftig "in Einzelfällen" den 2013 bundesweit eingeführten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz hier im Kreis nicht mehr erfüllen könne. Wichtigste Stellschraube dabei: eine "moderate" Anhebung der Stundensätze, die die Tagespflegeeltern (neben einer Sockelvergütung) für jedes betreute Kind erhielten. Diese sollten – einer Empfehlung der Landesregierung folgend – um je einen Euro auf 6,50 Euro für Kinder, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ("U3"), und auf sechs Euro für Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben ("Ü3"), steigen.

Dabei seien die Auswirkungen auf den Kreishaushalt eher "übersichtlich", so Weiser. Man rechne nur mit rund 40 000 Euro zusätzlichen Kosten, da der Anstieg "nur mittelbar" auf den Kreishaushalt durchschlage. Denn bei den U3-Kindern trägt das Land schon jetzt 68 Prozent der Ausgaben pro Kind, bei den Ü3-Kindern werde die Erhöhung zur Hälfte vom Land übernommen.

Allerdings wies Weiser auch darauf hin, dass es sich bei der Erhöhung der Stundenvergütung für die Tageseltern um einen Euro "um einen Kompromiss" handle. Eigentlich hätte man von Kreisseite die Beträge gerne "auf sieben Euro" angehoben.

Auch das wäre aus Sicht einiger JHA-Mitglieder "noch zu wenig Vergütung", die Beträge sollten eher "gegen neun Euro" je Stunde und Kind gehen, fand zum Beispiel Kreisrat Lothar Kante (SPD). "Die Tageseltern haben eine anständige Bezahlung verdient, denn sie erfüllen eine wichtige Funktion für den Landkreis." Seine Sorge: Dass die Tagespflegeeltern so mit ihrer Tätigkeit noch nicht einmal auf den gesetzlich festgelegten Mindestlohn kämen.

Schlanderer: Aus der Tagespflege einen richtigen Job machen

Diese Sorge sei allerdings größtenteils unbegründet, so die beim Landratsamt für die Kindertagespflege zuständige Mitarbeiterin, Silvia Murphy. Denn die Vergütung würde "für jedes Tagespflegekind", das Tagespflegeeltern im Auftrag des Kreises betreuten, bezahlt. So würden sich die Summen in der Regel "auf Beträge deutlich über dem Mindestlohn" summieren – zumindest wenn von den Tagespflegeeltern "mehr als nur ein Kind" regelmäßig betreut würde. Murphy wies ergänzend auch darauf hin, dass eine Bezahlung "unter dem Mindestlohn" in diesen Fällen jedoch rechtens sei, da es sich bei den Tagespflegeeltern um freiberufliche Beschäftigungsverhältnisse handele.

Ein Umstand, der Bernd Schlanderer, der für die Diakonie im Nordschwarzwald im JHA sitzt, zu dem Einwurf motivierte, dass es das Ziel für die Tagespflege im Kreis Calw sein müsste, aus der Tätigkeit der Tagespflegeeltern "einen richtigen Job" zu machen – "mit ordentlicher Altersversorgung und allem was dazugehört." Woraufhin Sozial-Dezernent Norbert Weiser warnend den Zeigefinger hob, dass mit einer solch massiven Aufwertung der Tagespflege ein "doppeltes Kostenrisiko" verbunden sei: "Denn dann würden sich natürlich auch die Vollzeitpflegeeltern im Kreis" – also jene, die Pflegekinder fest in ihren Familien aufnehmen würden – "fragen, ob sie nicht auch besser in die Kindertagespflege wechseln sollten", wenn diese so deutlich besser vergütet würde. Eine Entwicklung, die auf keinen Fall gewollt sein könne.

Letztlich stimmte der JHA der Anhebung der aktuellen Stundensätze in der Kindertagespflege (ab 1. Januar 2019) um einen Euro einstimmig zu. Die Mehrkosten für diese Maßnahme sind im aktuellem Haushaltsentwurf des Landkreises für das kommende Jahr bereits berücksichtigt.