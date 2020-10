Kreis Calw Land und Kreis sind sich uneinig über Corona-Zahlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liege aktuell bei 55,3, am Freitag noch bei 46,5. So verkündete es zumindest das Landesgesundheitsamt am Montagabend. Das stimme so jedoch nicht, teilte Anja Reinhardt, Sprecherin des Landkreises, schwarzwaelder-bote.de mit. Im Lagebericht des Landkreieses ist ein Wert von 49,4 aufgeführt - und damit würde der Landkreis unter der kritischen Grenze liegen. Außerdem meldete das Landesgeundheitsamt einen neuen Todesfall. Auch davon weiß man vor Ort nichts.

"Wir können uns die Differenz auch nicht erklären", beteuert Reinhart. Das Ortsansässige Gesundheitsamt gehe aktuell davon aus, dass ihre Zahlen stimmen und bei der Übermittlung an das Gesundheitsamt - möglicherweise durch den Meldeverzug - etwas -Tage-Inzidenz bei 49,4 liegt.schiefgelaufen ist. "Wir versuchen bereits herauszufinden, wo der Fehler liegt", versicherte Reinhart. Bis dahin werde vor Ort weiterhin davon ausgegangen, dass 1108 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, 33 davon starben und die 7-Tage-Inzidenz bei 49,4 liege. Der letzte Todesfalle liege bereits mehr als eine Woche zurück - und einen neueren habe es laut Reinhart noch nicht gegeben.