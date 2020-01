Kreis Calw Kulturbahn-Frust ruft Landrat auf den Plan

"Sicheres Heimkommen ist ein Glücksfall"

Jeden Tag, bevor sie sich von zu Hause auf den Weg zur Arbeit macht oder bevor sie sich von der Arbeit zurück nach Nagold aufmacht, informiert sie sich im Streckenagenten der Bahn, ob die Züge auch wirklich fahren. Anfang Dezember habe es damit angefangen, dass diese Methode ihren Zug zu erwischen, zu einem "Russisch Roulette" wurde, schreibt sie in einem Brief an den Schwarzwälder Boten. Immer wieder und quasi unvorraussehbar fielen Züge aus. Das kam auch dem Calwer Landrat zu Ohren. Noch vor Weihnachten machte er mittels Pressemitteilung seinem Ärger über die Situation Luft.