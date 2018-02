Kreis Calw KSK plant Übung außerhalb von Kaserne

Laut dem Sprecher des Landeskommandos Baden-Württemberg der Bundeswehr handle es sich dabei um die erste Übung dieser Art. Die Soldaten seien auf normalen Straßen, möglicherweise auch im Wald unterwegs. Deshalb habe man im Vorfeld Stadtverwaltungen, Landrats- und Forstämter sowie die Polizei informiert.

Keiner darf gestört oder gefährdet werden

Ein Sprecher des KSK wollte den entsprechenden Medienbericht auf Nachfrage unserer Zeitung nicht kommentieren, weder was die Details, noch was die Abläufe betrifft. Richtig sei zwar, dass es eine Übung gebe. Welcher Art diese sei, dazu gab die Spezialeinheit allerdings keine Auskunft. Der Sprecher bestätigte jedoch, was auch der Sprecher des Landeskommandos Baden-Württemberg erklärt hatte: Dass die Soldaten, wenn sie auf öffentlichen Straßen unterwegs seien, sich wie alle anderen Bürger an die Straßenverkehrsordnung halten müssten, da sie – anders als zum Beispiel die Polizei – keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen und entsprechend keine Sonderrechte hätten. Die "oberste Priorität" bei Übungen sei darüber hinaus stets, dass niemand gestört oder gefährdet werde.

Mit anderen Worten: Eine Übung solle normalerweise so gestaltet sein, dass niemand etwas davon mitbekommt – außer eben durch eine Ankündigung, dass geübt werde.

Sicher ist am Ende also wohl zumindest eins: Blockierte Fahrzeuge oder gar Schüsse mit Farbkugeln auf öffentlichen Straßen oder im frei zugänglichen Wald hat im Kreis Calw niemand zu befürchten.