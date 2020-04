Kreis Calw Kreis will mehr Flüchtlinge aufnehmen

"Wir müssen hier nicht die Arbeit des Außenministers übernehmen"

Was Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler (FWV) die spontane Frage abnötigte, was eigentlich die Motivation des SPD-Antrags sei – wenn es doch sowieso eine Bereitschaft (im Kreis) gebe, UMAs hier aufzunehmen?

Die Antwort übernahm Ursula Utters als SPD-Fraktionssprecherin, die auch zuvor den Hintergrund des eingebrachten Antrags im VWA erläutert hatte: Man habe sich "ein auch klares politisches Statement" des Kreises und des Kreistags zur Flüchtlingssituation speziell in dem Lager auf Lesbos gewünscht. Nach ihrer persönlichen Meinung gehörten die Lager dort auf den Inseln komplett geschlossen und mindestens aufs Festland verlegt.

Für die CDU-Fraktion im Kreistag übernahm es Thomas Blenke, den SPD-Antrag zu kommentieren. Man würde sich "der Position der Verwaltung zu hundert Prozent anschließen", womit ein eindeutiger "Beweis bereits erbracht" sei, dass es im Kreis eine große Aufnahmebereitschaft für unbegleitete Flüchtlingskinder gebe. Auch er bewerte die Bilder von Lesbos als "erschreckend" – weshalb man als CDU-Fraktion bereit sei, ein "humanitäres Signal" zu geben. Aber "wir müssen hier nicht die Arbeit des Außenministers übernehmen" als ein Kreisgremium.

Einen weiteren Aspekte brachte Günther Schöttle (AfD) in der Diskussion ein: Solidarität sei wichtig – aber auch mit künftigen Generationen hierzulande, gerade mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Schuldensituation in Deutschland wegen der Corona-Krise. "Die Grenze der Zuwanderung in Deutschland ist erreicht", so Schöttle. Auch wenn man als AfD "die Linie des Landrats unterstützen" würde, "wenn es in dieser Sache zum Schwur kommt". Man wolle aber unter allen Umständen vermeiden, dass es eine "Sogwirkung" gebe auf nachfolgende Flüchtlinge – durch die Bereitschaft, mehr Flüchtlinge aufzunehmen als eigentlich geboten.

Sogwirkung für weitere Flüchtlinge soll vermieden werden

Eine Gedanke, den anschließend unter anderem SPD-Fraktionssprecherin Utters ebenfalls aufgriff – die auch eine solche "Sogwirkung" in Richtung weiterer, neuer Flüchtlingsströme "unbedingt vermieden" sehen wollte. Weshalb sich die Mitglieder des VWAs letztlich auf einen von Landrat Riegger angebotenen Kompromissvorschlag in dieser Sache einigten: Der Landkreis werde – ohne ausdrücklichen Entscheid des VWAs, aber mit dessen Unterstützung – gegenüber dem Land seine Bereitschaft erklären, bis zu fünf UMAs mehr als nach dem Königsteiner Schlüssel verpflichtet aufzunehmen. Freie Plätze gebe es dafür in den hiesigen UMA-Wohngruppen.

Der Entscheid über einen Beitritt zum Aktions-Bündnis "sicherer Hafen" werde man auf eine der nächsten Sitzungen des Kreistags verschieben, damit unter anderem auch die übrigen Fraktionen Chance hätten, das Thema intern zu beraten. Wobei Johannes Schwarz für die Grünen-Fraktion noch mitteilen konnte, dass diese bereits vor der SPD einen "nahezu wortgleichen Antrag" vorbereitet hätte – diesen aber nach Rücksprache mit dem Landrat wegen der Corona-Krise noch zurückgestellt hatte.