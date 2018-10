Kreis Calw/Kreis Böblingen Landräte üben scharfe Kritik an Pflegeplänen

In einem offenen Brief an die Bundes- und Landtagsabgeordneten aus den Landkreisen Böblingen und Calw kritisieren die Landräte Roland Bernhard und Helmut Riegger gemeinsam mit Dr. Jörg Noetzel, dem medizinischen Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, den vorliegenden Entwurf zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz scharf. Die Regelungen im aktuellen Gesetzesvorhaben stünden dem eigentlichen Ziel, die Situation in der Pflege auch in den Krankenhäusern des Klinikverbundes Südwest zu verbessern, entgegen.

Auf Unterstützung von Bund und Land "dringend angewiesen"

"Bei näherem Hinsehen entpuppt sich der Gesetzentwurf als Mogelpackung, denn im Gegenzug zu mehr Leistungen für Pflegekräfte soll der sogenannte Pflegezuschlag gestrichen werden", erklärt der Böblinger Landrat Roland Bernhard, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikverbundes Südwest ist. Für den Klinikverbund bedeute das unterm Strich 1,7 Millionen Euro jährlich weniger, "die uns für die Pflege in den Krankenhäusern fehlen".