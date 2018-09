Kreis Calw Klinikverbund: Für Brandfall gerüstet

Die Lösung: Eine Evakuierungsmatratze, welche die Funktionen eines Evakuierungstuches bereits beinhaltet plus den Liegekomfort und den zusätzlichen Schutz und Halt einer normalen Matratze für den Patienten bietet. Halte- und Fixiergurte geschützt vom abwaschbaren Matratzenbezug und verborgen hinter Reisverschlüssen, griffbereit im Ernstfall, einfach und verständlich in der Anwendung und im täglichen Betrieb verschleißfrei sowie hygienisch einwandfrei zu desinfizieren.

Im Notfall muss der Patient nicht umgebettet werden, wird liegend auf seiner eigenen Matratze mitsamt Bettdecke fixiert, vom Bett gehoben, und aus dem Zimmer gezogen. "Im Idealfall erfolgt die Evakuierung zu zweit, beispielsweise mittels eines Feuerwehrmannes und einer Pflegekraft, im Notfall kann aber auch eine einzelne Person die Matratze kontrolliert die Treppen hinab gleiten lassen und den Patienten auf dem stabilen, reibungsarmen Matratzenunterboden über den in Kliniken leichtgängigen, glatten Boden ins Freie ziehen", so Bernd Waiblinger, Leiter des Sicherheitsmanagements im Verbund und federführend in der Entwicklung der neuen Evakuierungsmatratze. Zusammen mit dem Matratzenhersteller Hapeka und mit beratender Unterstützung der Hauswirtschaftsleitung sowie der Fachabteilung für Hygiene und Infektionsprävention wurden die ersten Prototypen 2017 in Auftrag gegeben und sukzessive verbessert. "2018 ging die Matratze in die Serienproduktion, bis Ende des Jahres wollen wir alle unsere Krankenhausbetten mit den neuen Evakuierungsmodellen ausgestattet haben", so Waiblinger.