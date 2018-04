Kreis Calw Kliniken im Kreis werden deutlich teurer

Vieles hat sich in den vergangenen Jahren und Monaten in Sachen Krankenhausplanung getan. Erst vor wenigen Wochen wurde beispielsweise bekannt, dass die Orthopädie nun doch in Calw bleiben, die Neurologie dafür nach Nagold verlagert werden soll. Darüber hinaus wuchs die Anzahl der Betten in beiden Häusern. Und die medizinischen Leistungen wurden erweitert. Dies schlägt sich nun auch auf die Kosten nieder. Sanierung Nagold Nachdem der Calwer Kreistag am Montag die aktuelle Medizinkonzeption 2021 beschlossen hatte, stimmte das Gremium auch der Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Generalsanierung und Erweiterung des Krankenhauses Nagold zu. Durch die Weiterentwicklung des Konzepts seit Juli 2017 kamen zu den ursprünglich grob veranschlagten rund 40 Millionen Euro auch neue Kostenpunkte hinzu. Diese gehen aus der Sitzungsvorlage hervor.

So wird der Neubau einer größeren Intensivstation mit insgesamt 18 Betten mit nur 3.076.000 Euro zu Buche schlagen. Ferner werden die zentrale Notaufnahme im neuen Anbau erweitert sowie eine Patientenüberwachung mit acht Betten und zusätzliche Untersuchungs- und Behandlungsräume eingebaut. Dies sei wichtig, um den absehbaren zukünftigen gesetzlichen Anforderungen der Notfallversorgung gerecht zu werden. Die Kosten: 1.722.700 Euro. Beim Einbau einer onkologischen Ambulanz in die bisherigen Bereitschaftsräume im Erdgeschoss wird mit 1 186 100 Euro gerechnet.

Darüber hinaus müssen gegenüber dem Gutachten von 2014 unter anderem zusätzliche Evakuierungstreppenhäuser sowie abgeschlossene Räume für Pufferbetten wegen des Brandschutzes gebaut werden. Dafür werden rund 6.941.000 Euro fällig.