Kreis Calw Kein Interesse an Nationalpark-Region?

Bei den Grünen ist man sich im Klaren darüber, dass eine Mitgliedschaft in der Nationalparkregion "ein dickes Brett" ist, das es zu bohren gelte, wie es Grünen-Kreisrat Manfred Senk aus Bad Herrenalb in der Sitzung am Montag bekannte. Trotzdem müsse man in dieser Sache nun endlich "von der Bremse gehen und Gas geben". "Wenn man so etwas vorbeiziehen lässt, wäre das so als würde man auf einen Sechser im Lotto verzichten", wie es Senk formulierte. Gerade für den Westen des Landkreises, der keine große Industrie habe und vornehmlich vom Tourismus lebe, sei das von großer Bedeutung. Deswegen müsse man in dieser Sache unbedingt einen "Fuß in die Tür bekommen", sagte Senk, der große Chancen für den Kreis Calw darin sieht, über den Verein im neuen Besucherzentrum auf dem Ruhestein Präsenz zu zeigen, denn das werde ein enormer Besuchermagnet werden.