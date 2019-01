Kreis Calw Junge Grüne gehen an den Start

Sie wollen die Welt ein wenig besser machen. Unter dem Dach des Calwer Kreisverbandes der Grünen/Bündnis 90 engagieren sich junge Menschen für Umweltschutz, Gerechtigkeit, Frieden, Bildung und eine nachhaltige Politik in allen Belangen. Mit der Gründung der Nachwuchsorganisation "Grüne Jugend Calw" sollen die Aktivitäten nun auch in der Öffentlichkeit präsenter werden. Die Gründungsversammlung findet am 5. Januar um 16 Uhr in der Hauptstraße 17 in Bad Teinach-Zavelstein-Schmieh statt.

"Wir haben uns gefunden", so das gute Dutzend junger Frauen und Männer, die sich im Kreis Calw für das Projekt "Grüne Jugend" stark machen. Sie wollen nicht nur mitreden, sondern tatkräftig mit anpacken, die politische Arbeit im Kreisverband mitgestalten und prägen. Die Standpunkte und Interessen der jüngeren Generationen sollen bei spezifischen Themen ebenso vertreten werden wie bei gesamtgesellschaftlichen politischen Fragestellungen. Auf der Agenda stehen Klima, Ernährung, Bildung, Digitalisierung, ökologisches Wirtschaften, Flüchtlingspolitik, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden.

"Jung, grün, stachelig", ist der Slogan der politischen Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen. Sie sehen sich nicht als "Kaderschmiede" für politische Ämter, sondern als eine "bunte Mischung junger Menschen, die die Vision einer gerechten Welt mit Pragmatismus verbindet", so der Landesverband der Jungen Grünen in Baden-Württemberg. "Sich eimischen, beteiligen, aktiv werden, Dinge in Frage stellen und über grundsätzliche Ideen nachdenken", so das Selbstverständnis der Jungen Grünen.