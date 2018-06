Kreis Calw Jugendhilfe greift früher ein als bisher

Natürlich sind durch die Fallzahlanstiege auch die Kosten für den Landkreis massiv in die Höhe geschossen. Der Zuschussbedarf ist um 16 Prozent auf elf Millionen Euro gestiegen. "Aber wir wollen, wenn Gefahr besteht, lieber den sicheren Weg gehen", betonte Weiser. Und in manchen Fällen bedeute das eben, die Kinder aus den Familien zu nehmen. Entweder in Vollzeitpflege, also in Pflegefamilien, oder – wenn es nicht anders geht – in Heimen. "Wir sind da gut aufgestellt", sagte Landrat Helmut Riegger. "Aber wir müssen natürlich schauen, dass uns der Haushalt nicht davonrennt."

Anderes Thema, ähnliche Zahlen: die Tagespflege. Dieser Bereich, der das Angebot der Kindertagesbetreuung komplettieren soll, hat sogar den steilsten Anstieg zu verzeichnen. 125 Fälle kamen 2017 hinzu, das macht 47 Prozent aus. Die Tagespflege soll Familien und Alleinerziehenden helfen, einer Beschäftigung nachgehen zu können und ihr Kind dennoch in sicheren Händen bei Tageseltern zu wissen. Gerade, wenn es zeitlich nicht möglich ist, das Kind in einer Tagesstätte oder im Kindergarten unterzubringen. "Fallzahlenanstiege sind hier durchaus gewollt", heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

Zurück zu den Problemfällen: Sind die Zahlen nur im Landkreis Calw so exorbitant gestiegen oder ist das überall der Fall? "Wir haben solche Steigerungen in jedem Landkreis", betonte Weiser. "Durch die Sensibilisierung greift man früher ein als bisher. Das sind Sachen, die man nicht unter den Teppich kehren darf."

Denn: "Das Wichtigste ist, das Leben der Kinder zu schützen", fügte Riegger hinzu. Es schockiere ihn, welches Ausmaß manche Fälle erreichen. Gerade diejenigen, die in den Medien kursieren. "Das ist ein Abbild der Gesellschaft, da kann man nur den Kopf schütteln."

Gerade damit so etwas nicht passiert, sei die Prävention im Kreis Calw so wichtig. "Ein großes Lob an die Mitarbeiter, denn das ist keine leichte Aufgabe."