Kreis Calw jetzt Hotspot 7-Tage-Inzidenz überschreitet 50er-Marke

Die Kreisverwaltung bereite nun eine Allgemeinverfügung zu einem Außenabgabeverbot von Alkohol ab 23 Uhr sowie zu moderaten Beschränkungen der Besuchsregelung in Alten- und Pflegeheimen (maximal zwei Besucher pro Bewohner am Tag) vor, heißt es. Außerdem werde es in folgenden Bereichen verstärkte Kontrollen geben: Bauwägen, Vereinsheimen, touristischen Hotspots und Sportanlagen. Zudem seien auch im klinischen Bereich Vorbereitungen auf das anwachsende Infektionsgeschehen getroffen worden. Und die Bürgermeistern hätten sich darauf geeignet, dass kommunale Räume nicht mehr für private Feierlichkeiten vermietet werden.

"Unser Gesundheitsamt arbeitet unter Höchstlast"