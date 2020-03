Kreis Calw In Landkreis geht Angst vor Corona um

In Calw wurden im Laufe des Freitags zahlreiche Veranstaltungen aus diesem Grund abgesagt. So zum Beispiel der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des FC Altburg am Samstag, das Jazzfrühstück im Hirsauer Kursaal am Sonntag, das Konzert "Young and Professionals" der Musikschule am Samstag sowie die Calwer Vesperkirche, die eigentlich noch bis kommenden Donnerstag weiterlaufen sollte. Das Risiko einer massenhaften Ausbreitung des neuartigen Virus ist den Veranstaltern zu groß.

"In Rücksprache mit dem Landratsamt haben wir uns dazu entschieden", erklärte Calws Oberbürgermeister Florian Kling im Gespräch mit unserer Zeitung. Da nun ein bestätigter Corona-Fall im Kreis Calw aufgetreten sei, bei dem der Betroffene zudem mit zahlreichen anderen Menschen Kontakt hatte, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Bevölkerung vor einer weiteren schnellen Ausbreitung des Virus zu schützen. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Fußballspieler des TSV Haiterbach. Der Verein hatte sich mit den Spielern der ersten und zweiten Mannschaft in einem Trainingslager in der Stadt Sirmione am Gardasee in Italien aufgehalten.

Die Stadt Calw, so führt Kling weiter aus, habe unterdessen einen sogenannten "Verwaltungsstab Corona" ins Leben gerufen. Dieser solle unter anderem Informationen, wie beispielsweise die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts, zusammentragen und beschließen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten – in Abstimmung mit dem Landrats- sowie dem Gesundheitsamt.

"Ich habe schon Verständnis für die Entscheidung", sagt indes Projektleiter Dieter Raschko zur Absage der Vesperkirche. Natürlich stehe man im Kontakt mit dem Gesundheitsamt und folge dessen Risikoeinschätzung. Raschko ist Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde Calw. Als Veranstalter finde er es aber "jammerschade", dass ein solches "soziales Event, das für Calw wichtig ist", wegen des Virus abgebrochen werde. Wie sehr ihn dieser Entschluss emotional aufwühlt, war ihm am Freitagnachmittag anzusehen. Einerseits halte er die Vorgehensweise, die Ausbreitung der Krankheit durch diese Maßnahmen zu verzögern, für klug; andererseits bewertete er es aber auch als "schwierig", den Besuchern der Vesperkirche dadurch die Verantwortung für das eigene Leben aus der Hand zu nehmen. Entmutigen lassen will er sich durch den Veranstaltungsabbruch aber nicht. Aus einem ersten Impuls heraus kündigte er an, die Vesperkirche gerne auch im kommenden Jahr wieder auszurichten. Und: "Unsere Ehrenamtlichen stehen hinter uns", bekräftigte er.

Ebenfalls wegen des Virus wird zudem der Festakt zur 100-Jahr-Feier des FC Altburg an diesem Samstag verschoben. "Wir hätten es von uns aus nicht abgesagt", betonte der Vorsitzende Jürgen Bauer, der aber dennoch Einsicht zeigt: "Wenn das eben von oben beschlossen wird, kann man nichts machen." Man habe nun "riesige Probleme", das Essen sei schon bestellt gewesen. Jetzt müsse man schauen, wie man alles eventuell an die Mitglieder verteilen könne. "Aber darüber macht sich ja keiner Gedanken", klagt der TSV-Boss geknickt. Unberührt davon bleibt aber, Stand heute, natürlich das Festwochenende des Vereins, bei dem Mitte Juli das 100-jährige Bestehen in großem Rahmen gefeiert werden soll.

Und auch der Auftritt von Sebastian Krämer, der an diesem Samstag mit seinem Programm "Im Glanz der Vergeblichkeit" auf der Kleinen Bühne in der Calwer Musikschule stehen sollte, wurde auf momentan noch unbestimmte Zeit verschoben. Florian Fuchs, Vorsitzender des Vereins Kleine Bühne Calw, erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die bereits gekauften Karten aber ihre Gültigkeit behalten würden. Wer möchte, könne diese auch zurückgeben oder für eine andere Veranstaltung des Vereins eintauschen. Weitere Informationen, so Fuchs, solle es schnellstmöglich geben.

Doch wie sieht es mit den Veranstaltungen aus, die erst Ende des Monats stattfinden? Konkret handelt es sich dabei um die Großveranstaltungen "Top Job" (28. März) und "Kimmich Open" (28. und 29. März). Der neue Citymanager Hanjörg Neumann organisiert letzteres in diesem Jahr zum ersten Mal federführend. "Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und mit den Teilnehmern gesprochen", sagte er auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Von einigen wenigen habe er bereits Rückmeldung: "Sie wollen es durchführen, aber nicht um jeden Preis", so das Credo. Neumann verfolge die Nachrichtenlage ganz genau. "Und sobald eine Weisung oder etwas in der Art vorliegt, sagen wir es sofort ab", beteuert er. Ohnehin rechne man mit weniger Besuchern. Neumann betont aber auch, dass allen Teilnehmern – mit 60 Betrieben mehr als je zuvor – Anleitungen vorliegen, wie man sich zu verhalten habe. Darum sei es ihm zum jetzigen Zeitpunkt sei es ihm zu früh, einen endgültigen Strich unter die Sache zu ziehen. "Man müsste ja sonst das komplette gesellschaftliche Leben absagen", meint er. Dem Citymanager falle es nicht leicht, eine klare Linie zu verfolgen. Nur so viel: "Wir beobachten weiter." Eine Woche vorher werde man eine Entscheidung treffen.

Ob die Bildungsmesse "Top Job" stattfinden wird, war am Freitagnachmittag noch nicht zu erfahren.

Am 21. März hätte die Stadt Calw eigentlich Besuch von einer rund 50-köpfigen Delegation aus der Partnerstadt Collina d’Oro (Schweiz) bekommen sollen. Ein kurzes Konzert des Collina d’Oro Musica-Orchesters war geplant, ebenso wie ein Sektempfang im Rathaus und weitere Unternehmungen. Doch dieser Besuch wurde jetzt ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben, wie die Stadt Calw am Freitagvormittag mitteilt. Die Absage sei vonseiten der Gast-Delegation aus der Schweiz gekommen. Besonders schade daran: Im Pressegespräch einige Tage zuvor hatte Markus Kleinschmidt aus der Kulturabteilung der Stadt Calw noch betont, dass es ein ganz besonderes Treffen gewesen wäre. Die Bürgermeisterin Sabrina Romelli, die schon bei der Besiegelung der Städtepartnerschaft 2008 im Amt war, tritt dieses Jahr nicht mehr zur Wahl an. Daher wäre es ihr Abschiedsbesuch samt Überrschung der Calwer geworden. Wann der Besuch nachgeholt wird, ist noch nicht klar.

Schulen

Natürlich bleiben auch die örtlichen Schulen nicht von den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, die mit der Ausbreitung des Virus einhergehen, verschont. So lässt die Heinrich Immanuel Perrot Realschule Calw in einer Mitteilung verlauten, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen im regulären Schulbetrieb erhöht habe. "Wir sind uns des allgemeinen Infektionsrisikos bewusst und deshalb steuern wir an der Realschule dagegen", heißt es dort. "Die Schüler sind diese Woche umfassend aufgeklärt worden über den Umgang und den Kontakt untereinander. Auch das richtige Händewaschen und weitere hygienische Vorsichtsmaßnahmen wurden von allen Klassenlehrern ausführlich mit den Kindern erörtert", schreibt die kommissarische Schulleiterin Jennifer Ginader. Seit dieser Woche seien alle Klassenzimmer mit Seifenspendern und entsprechenden Papiertüchern sowie Hygiene-Infotafeln ausgestattet worden. Ebenso das Lehrerzimmer sowie weitere Fachräume seien laut Mitteilung sicherheitsrelevant aufgerüstet worden. "Wir tun das Bestmögliche, um den Schulbetrieb zu gewährleisten und das Infektionsrisiko bei uns vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren", zeigt sich Robert Gänger, Fachlehrer und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, überzeugt.

Zahnarzt

Und während einerseits Veranstaltungen abgesagt werden, wirkt sich die Ausbreitung des Virus auch andernorts aus. Bereits seit dem 2. und voraussichtlich bis zum 15. März bleibt die Zahnarztpraxis Dr. / UMF Klausenburg Adrian Surianu in Hirsau geschlossen, heißt es auf deren Homepage. Denn medizinisches Personal müsse bei der Behandlung von an Corona Erkrankten laut Robert-Koch-Institut eine spezielle Schutzausrüstung tragen. Diese Schutzausrüstung sei momentan auf dem regulären Markt für Zahnarztpraxen aber nicht zu bekommen und werde auch nicht zur Verfügung gestellt – weder vom Gesundheitsamt, noch von den Krankenkassen, steht dort weiter geschrieben. Da das Virus hochansteckend sei und eine Inkubationszeit von 14 bis 27 Tagen habe, müssten alle Patienten in der Praxis auch "als hochansteckend gewertet werden".

Bei der zahnärztlichen Behandlung wiederum entstünden im Mund kleinste Wassertröpfchen, die die Viren im Rachen in der Luft verteilen können. Atme man diese Luft ein, könnten die Viren direkt in die Lunge der Einatmenden gelangen. Und schließlich wolle niemand unter Quarantäne gestellt werden, nur weil er vor Kurzem in einer Zahnarztpraxis war, in der ein Infizierter behandlelt wurde – von möglichen gesundheitlichen Folgen ganz zu schweigen.

In akuten Fällen solle man sich an dafür ausgestattete Zahnkliniken wenden.