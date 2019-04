Kreis Calw Immer mehr Gasthäuser schließen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zweifelt allerdings daran, dass einmalige Investitionen die Lösung sind. Die Probleme – vor allem die Personalnot – seien hausgemacht, argumentiert Gewerkschaftssekretär Alexander Münchow. "Wer für einen Knochenjob kaum mehr als den Mindestlohn zahlt, muss sich nicht wundern." Denn auch die Beschäftigten müssten höhere Stromkosten und steigende Mieten stemmen.

Offenbar wird es selbst für renommierte Häuser schwierig, Nachwuchs zu finden. Auch das "Gasthaus zum Lamm" im mittelbadischen Bühl (Kreis Rastatt) hat deshalb geschlossen. Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hat bislang zwar keine konkrete Lösung für die Branche. Er will das Thema aber in seiner für den Sommer angekündigten Tourismuskonzeption aufgreifen und dabei auch auf die besondere Situation der Landgasthöfe eingehen. Dorfgaststätten seien wichtige Orte der Geselligkeit, weiß er. Sie hätten aber auch eine große Bedeutung für den Tourismus im Land. "Sie laden zu Ausflügen ein und bringen Geld in ländliche Regionen."

"Auf Bundesebene würde uns eine Mehrwertsteuererleichterung auf Speisen helfen. 7 Prozent für Essen zum Mitnehmen – aber 19 Prozent für Essen im Gasthaus – das schwächt die Gastronomie im Wettbewerb", appelliert Engelhardt an die Politik. In der Pflicht seien aber auch Bürgermeister und Landräte. Diese könnten Veranstaltungen in die Gasthäuser verlegen oder die Wirte als Caterer buchen. Denn die Alternative ist laut Engelhardt das weit größere Übel: "Ein Wirtshaus, das schließt, ist endgültig weg."