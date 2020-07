Kreis Calw/Horb Landesstraße 355 ein Flickenteppich

Die Freien Wähler im Regionalverband würden sich laut Schuler mit einem offenen Brief an den Verkehrsminister Winfried Hermann richten. Gefordert werde die Verbesserung des "unhaltbaren" Zustands der Landstraße. "Im Interesse von Haiterbach und der gesamten Raumschaft im südlichen Kreis Calw", fügt Schuler an. Denn je näher man aus Richtung Haiterbach nach Talheim komme, desto "übler" werde die Strecke. "Da denkt niemand an den Ausbaustandard einer Landesstraße", schreibt der Ebhauser Bürgermeister weiter.