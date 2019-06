Kreis Calw Holzernte unter extremen Bedingungen

Während der Käferbefall sich bei der Fichte noch in Grenzen hält, macht sich Martinek große Sorgen um die Tannen im rund 560 Hektar großen Althengstetter Gemeindewald. Es sei ein ähnliches Phänomen zu beobachten wie nach dem sehr heißen, trockenen Sommer 2003, der sich bis ins Folgejahr bemerkbar gemacht habe. Immer mehr Tannen würden akut befallen, etwa vom "Krummzähnigen Tannenborkenkäfer" oder dem "Schwarzen Tannenborkenkäfer". "Diese bringen die Bäume in großem Maßstab zum Absterben und die Kronen verfärben sich dann rot", so Martinek. Der Befall sei schwer festzustellen. Würden die Tiere entdeckt, sei es meist auch schon zu spät. "Der Schadholzanteil liegt dadurch bei der Tanne eher bei 60 als bei 40 Prozent", gibt der Revierförster an.