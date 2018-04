Kreis Calw Hesse-Bahn soll schnellstmöglich kommen

Finanzierung von Hermanns Plan unklar

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken ist der Auffassung, an dem vereinbarten Stufenkonzept festzuhalten. Bei der Wiederinbetriebnahme der Strecke könne in der ersten Stufe auf Dieselfahrzeuge nicht verzichtet werden. Esken weist darauf hin, dass das Landesverkehrsministerium erreichen will, die Elektrifizierung der Strecke Calw-Weil der Stadt in das "Sonderprogramm zur Elektrifizierung" aufzunehmen. Ob solche nicht bundeseigener Strecken aufgenommen werden sei bislang genau so ungeklärt wie die Finanzierung des Programms.

Zum Thema HHB laden die Städte Weil der Stadt und Renningen, sowie die Landkreise Calw und Böblingen zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 30. April, ab 19 Uhr die Stadthalle Weil der Stadt ein. Das weise auf das gute Verhältnis zwischen allen Beteiligten hin, sagte Andreas Knörle, Leiter des Dezernats Innere Organisation und ÖPNV. In Renningen und Weil der Stadt sowie im Kreis Böblingen sei man nicht grundsätzlich gegen die HHB. Vielmehr habe die Sorge bestanden, dass durch deren Betrieb der S-Bahn-Verkehr beeinträchtigt werden könnte. "Inzwischen stehen alle Ampeln auf Grün", sagte Stierle. Dies sei durch zwei Fahrplanrobustheitsprüfungen nachgewiesen worden. Zudem sei mit dem VRS vereinbart, dass bei Störungen des Fahrbetriebs die S-Bahn stets Vorrang habe.

Optimistisch zeigten sich Knörle und Stierle auch hinsichtlich der Fledermaus-Problematik. Man schaue mit Zuversicht auf einen weiteren Versuch einer Tunnel-in-Tunnel-Lösung im Sommer.