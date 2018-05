Kreis Calw Herzog stirbt bei Verkehrsunfall

Der Herzog von Württemberg hatte vor fast fünf Jahren den Vorsitz des Kuratoriums der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung von seinem Vater Carl übernommen. Betroffenheit herrscht auch bei der Grace P. Kelly-Vereinigung, die durch die Vorsitzende Erika Heinz in enger Verbindung zum herzoglichen Haus steht – schon aufgrund der Patenschaft durch dieses für die beiden Kinderplaneten im Tibet.

Als Nachfahre des Grafen Eberhard nahm er im vergangenen Jahr an den Feierlichkeiten zum Jubiläum "650 Jahre Überfall im Wildbad" teil. "Wir werden Herzog Friedrich in guter Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie", erklärte Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack am Donnerstag. Die Stadt habe für diesen Freitag vor dem Rathaus Trauerbeflaggung angeordnet.

Der Verstorbene hinterlässt neben seiner Frau drei erwachsene Kinder.