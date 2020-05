Kreis Calw Hermann-Hesse-Bahn: Brücke schwebt plötzlich in luftiger Höhe

Stahlüberbau wird saniert

So mancher Anwohner und Passant staunte vor wenigen Tagen mit Blick Richtung Welzberg in Calw nicht schlecht. Dort hob sich eine Bahnbrücke von ihrer jahrzehntelangen Position, schwebte kurz und wurde dann in Richtung Fuchsklinge abtransportiert. Der in die Jahre gekommene Stahlüberbau der Welzbergbrücke wird nun im Rahmen der Wiederinbetriebnahme der Bahn­strecke als Hermann-Hesse-Bahn saniert, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Calwer Landratsamts.

Bereits seit Anfang Mai laufen an der Bahnbrücke in Os­telsheim laut Stierle verschiedene Vorarbeiten wie der Rückbau der Bahnsteigkante, das Herstellen der Baustellenzufahrten und der Fußgängerumleitung im Dammbereich sowie das Aufstellen des Bauzauns. "Der eigentliche Abbruch der alten Brücke und der anschließende Neubau inklusive Straßensperrung der Bahnhofstraße beginnt Ende Mai", gab Stierle gegenüber dem Schwarzwälder Boten an. Der Abbruch der bestehenden Bahnbrücke sowie der Neubau der Widerlager und der Brücke sollen laut Geschäftsführer des Zweckverbands bis Ende Januar 2021 abgeschlossen sein.

Kosten exakt durch zwei

Bei dem Ostelsheimer Bauwerk ergeben sich für Abbruch und Neubau Netto-Kosten von rund 1,5 Millionen . "Die Gesamtkosten werden dabei zwischen der Gemeinde Ostelsheim und dem Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn geteilt, da die Aufweitung der Brücke auf Wunsch der Gemeinde vorgenommen wird und diese damit nach Eisenbahnkreuzungsrecht an den Kosten zu beteiligen ist", so Stierle.

Nachdem 2019 mit dem Neubau der Eisenbahnüberführung über die B 295 bei Heumaden die baulichen Maßnahmen der Hesse-Bahn begonnen wurden, werden im Jahr 2020 laut Zweckverband weitere kleine, aber auch mehrere große Maßnahmen wie der Neubautunnel zwischen Os­telsheim und Weil der Stadt sowie der Neubau der Eisenbahnüberführung über die Südumfahrung in Weil der Stadt begonnen. "Nach ersten vereinzelten Maßnahmen starten wir im Jahr 2020 mit weiteren Baumaßnahmen durch, um die Hesse-Bahn auf die Schiene zu setzen", so Stierle.