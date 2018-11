Kreis Calw Grüne erteilen Bejagung des Wolfes klare Absage

Eine klare Absage erteilt der Kreisverband mit seiner Resolution der Forderung nach Aufnahme des Wolfes ins Jagd- und Wildtiermanagementgesetz des Landes, was eine Bejagung der Wölfe nach sich ziehen könnte. "Nach geltendem Recht können bereits heute Tiere, die sich auffällig und nicht artgerecht verhalten, entnommen werden", ist sich Much mit Kreisverbandssprecher Philipp Jourdan einig. Internationale Studien belegten, so heißt es in der Mitteilung der Kreis-Grünen, dass Wölfe, wenn sie unter Druck geraten und bejagt werden, sogar vermehrt Weidetiere reißen. Somit wäre durch die Bejagung nicht nur die Artenvielfalt bedroht, sondern könnte gar die Gefahr für die Schafherden steigen.

Mit der Resolution wollen die Grünen nach eigenen Worten ihre "sachliche Diskussion über die Rückkehr des Wolfes in die Region" fortsetzen. Wolfskritiker und Wolfsfreunde sollten ernst genommen und auf Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Informationen die Kooperation statt der Konfrontation gesucht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. "Wir haben Verantwortung sowohl für die Weidetierhaltung als auch für die biologische Vielfalt im Nordschwarzwald", so Much abschließend.