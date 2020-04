Kreis Calw Gastgewerbe in Corona-Krise: Ein Drittel der Betriebe in Gefahr

Kreis Calw - Wirtschaftlich hat die Corona-Krise die Gastronomie wohl mit am härtesten getroffen. Wenn die Politik nun nicht schnell Hilfe in Aussicht stelle, zeichnet Rolf Berlin, Calwer Kreischef des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, ein düsteres Bild von der Zukunft: "Dann werden wir bestimmt ein Drittel der Betriebe in den nächsten Wochen verlieren."