Kreis Calw/Freudenstadt Saskia Esken geht wieder ins Rennen

Auf ein konkretes Wahlziel – etwa eine konkrete Prozentzahl – wollte sich Esken indes nicht festlegen. Dass sich ihr Amt als SPD-Chefin positiv auf ihre Ergebnisse im Nordschwarzwald auswirken könnte, wollte Esken – gerade mit Blick auf die Erststimmen – nicht ausschließen. Es sei durch ihr neues Amt eben klar, dass sie die SPD stärker repräsentieren könne als bisher. Auf die Frage, ob der Rückzug von Hans-Joachim Fuchtel und die Bestimmung eines neuen Kandidaten bei der CDU – dort bewerben sich Klaus Mack und Alessandro Pagella – positive Auswirkungen auf das SPD- und Esken-Ergebnis haben könnte, gab Esken zu bedenken, dass nicht klar sei, wer CDU-Kandidat werde. Deshalb sei es auch schwierig, Auswirkungen auf die SPD zu prognostizieren.

Landtagskandidaten im Kreis Calw noch unbekannt

Im Zuge der Pressekonferenz klärte die SPD im Kreis Calw auch eine andere wichtige Personalie. In die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg werden die Genossen im Kreis Calw mit Philipp Göhner aus Bad Liebenzell als Erstkandidaten gehen. Zweitkandidatin soll Franziska Gutekunst aus Schömberg werden. Die eigentliche Nominierungsveranstaltung wird am 17. Oktober in Schömberg stattfinden.

Die Genossen im Kreis Freudenstadt wollten noch keine Namen von Landtagskandidaten nennen. Kreisvorsitzende Viviana Weschenmoser kündigte an, dass man die Namen in den nächsten Tagen veröffentlichen werde. Die Nominierung soll laut Weschenmoser dann am 22. Oktober in Baiersbronn über die Bühne gehen.