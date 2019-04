Kreis Calw Freibäder finden keine Rettungsschwimmer

Personalprobleme sind Fabian Schmitt, Betriebsleiter des Waldfreibads Calmbach, fremd. "Ich habe ein gutes Netzwerk und bin beim DLRG. Wir sind zwei Fachkräfte und vier Rettungsschwimmer insgesamt. Und ich hätte sogar noch den ein oder anderen Schwimmer in der Hinterhand." Der Saison, die im Mai beginnt und bis kurz nach Ende der Sommerferien dauert, stehe also nichts im Wege. "Dass einige andere Bäder keine Kräfte finden, liegt auch großteils daran, dass sie schlecht bezahlen", erklärt Schmitt. "Rettungsschwimmer tragen viel Verantwortung und haben schlechte Arbeitszeiten." Es hänge also viel vom Gehalt ab, ob ein Jobangebot angenommen werde. "Wir halten uns hier an Tarif-Verträge. Da gibt es dann auch Wochenendzuschläge und Urlaubsgeld."

"Niemand will den Beruf machen"

Eine gute Quote hat auch das Freibad Bad Teinach vorzuweisen. "Wir haben drei Leute, das ist genug", sagt Oliver Schmidt, der Betriebsleiter. Das sei ein großes Glück. "Der Markt an Aufsichtskräften ist leer gefegt", weiß er. "Niemand will den Beruf noch machen. Viele wissen gar nicht, wie interessant er ist." Er habe mit Technik zu tun, mit Chemie, hinzu komme die Pflege des Bades und die Verantwortung während der Aufsichtszeiten. "Die Leute sehen den Bademeister am Rand stehen, wenn das Bad geöffnet ist. Aber was alles vor und nach der Saison zu tun ist, ahnen die meisten nicht."

Petra Hagen vom Freibad Calw-Stammheim sagt: "Wir sind inzwischen ganz gut aufgestellt." Die Saison beginne auch bei ihnen am 1. Mai. Es dauere eigentlich jedes Jahr ein wenig, bis sich Rettungsschwimmer melden und sich nach einem Job erkundigen. Bisher hätte es jedoch zum Saisonstart keine Mangel gegeben.

Der Rundumblick zeigt: Während einige Freibäder im Landkreis noch gut aufgestellt sind, hält bei anderen die Personalnot Einzug. Einig sind sich die Betriebsleiter: Der Beruf des Rettungsschwimmers scheint sehr an Beliebtheit verloren zu haben.