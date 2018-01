Kreis Calw Explodierender Böller verletzt Kind

In Calw feierten etwa 300 Personen in der Innenstadt. Mehrere Feiernde mussten von der Polizei darauf hingewiesen werden, dass das Abbrennen von Feuerwerk verboten ist.

Auch im Stadtgebiet von Nagold mussten Feiernde auf das bestehende Verbot in der historischen Innenstadt hingewiesen werden.

In Althengstett geriet kurz vor 2 Uhr ein Mülleimer in Brand, in dem Überreste von Feuerwerkskörpern entsorgt wurden. Es entstand lediglich Sachschaden.