Kreis Calw Erstes Drive-In-Testzentrum für Coronavirus

Kreis Calw - Not macht erfinderisch – und eine Krise auch. Weil das erst vor Kurzem aus dem Boden gestampfte Diagnose-Zentrum in Neubulach an seine Grenzen stößt, eröffnet der Landkreis in Calw ein Drive-in-Zentrum, um so täglich bis zu 150 Menschen im Schnelldurchlauf auf den Corona-Virus testen zu können.