Kreis Calw DRK richtet neue Schutzmaßnahme ein

In Nagold seien in einem Gebäude der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten (GWW) in der Brunnenstraße vier Fahrzeuge aus Nagold und Altensteig untergebracht.

"In Neubulach werden die vier Einheiten der Rettungswache Calw im Vereinsheim des DRK Ortsverein Neubulach angesiedelt." Eine zusätzliche Wache in der alten Turnhalle in Calmbach beherberge einen Teilbestand der Fahrzeuge aus Bad Wildbad, Bad Herrenalb und Schömberg.

Die Teams werden laut DRK nun von den neuen Standorten bis auf Weiteres in der Zeit von 6 bis 24 Uhr an allen Wochentagen planmäßige Krankentransportfahrten, die keinen akuten Notfall darstellen, durchführen. Die Notfalleinsätze würden weiterhin von den bisherigen Wachen aus angefahren.

Das DRK dankte der GWW, der Stadt Bad Wildbad sowie dem Turnverein Calmbach und dem DRK-Ortsverein Neubulach für die spontane Unterbringungsmöglichkeit.