Kreis Calw Drei Männer sterben an Coronavirus

Die weit überwiegende Zahl der neu bestätigten Fälle habe sich im Zusammenhang mit einem Infektionsgeschehen in einer Firma aus dem Enzkreis bzw. mit einer verstärkten Testung in einer Pflegeeinrichtung im Kreis Calw ergeben, so das Landratsamt. Für die betroffenen Bereiche der Pflegeeinrichtung wurde am 17. April 2020 bis auf weiteres eine Quarantäneanordnung ausgesprochen.

417 Personen sind bereits vermutlich genesen. Insgesamt wurden bisher im Kreis Calw 5.582 Personen getestet.

Die derzeit insgesamt 618 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt im Kreisgebiet:

Altensteig 40, Althengstett 17, Bad Herrenalb 8, Bad Liebenzell 28, Bad Teinach-Zavelstein 9, Bad Wildbad 18, Calw 70, Dobel 3, Ebhausen 9, Egenhausen 3, Enzklösterle 7, Gechingen 53, Haiterbach 21, Höfen an der Enz 26, Nagold 131, Neubulach 14, Neuweiler 17, Oberreichenbach 11, Ostelsheim 6, Rohrdorf 5, Schömberg 64, Simmersfeld 13, Simmozheim 8, Unterreichenbach 4, Wildberg 33