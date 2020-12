Kreis Calw Debatte um die Zukunft des ÖPNV geht weiter

In der jüngsten Sitzung wurde nun klar, dass in die Angelegenheit zunächst hinter und jetzt auch vor den Kulissen Bewegung gekommen ist. So hat das Landratsamt nach Angaben von Landrat Helmut Riegger inzwischen überprüft, ob eine Aufhebung der Ausschreibung möglich ist. Doch diese Möglichkeit bestehe nicht, wie der Kreischef den Räten bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses im Kulturzentrum in Bad Teinach-Zavelstein mitteilte. Nun sei man in Verhandlungen mit der RAB, dem Sieger der Ausschreibung getreten, teilte Riegger weiter mit. Ziel der Gespräche: eine Senkung der Mehrausgaben um 1,5 Millionen Euro durch eine Reduzierung des Angebots in den beiden Gebieten. Welche Fahrten wegfallen könnten und sollen, darüber konnten die Vertreter des Landkreises in der Sitzung noch keine Auskunft geben, das sei Gegenstand der Gespräche. Bis zur nächsten Sitzung des Kreistags in gut zwei Wochen wolle man aber ein Ergebnis präsentieren.

"Ab Januar müssen wir fahren", machte Helmut Riegger klar. Die Qualität des Angebots werde dann zwar besser sein als bisher, aber nicht so gut wie ursprünglich angestrebt. Was Riegger einräumen musste, ist die Tatsache, dass das Insolvenzverfahren der Firmengruppe Rexer, die mit der Einstellung des Betriebs zum Jahresende endete, die ganze Angelegenheit verkompliziert habe. "Jetzt versuchen wir, aus der Sache das Beste zu machen", versprach der Landrat. "Und in Zukunft werden wir genauer auf solche Vergaben schauen."

CDU-Fraktionschef Jürgen Großmann, der die Kritik von Rainer Prewo und Gisela Volz, zunächst gemeinsam mit Grünen-Fraktionschef Johannes Schwarz und FWV-Fraktionschef Volker Schuler öffentlich gekontert hatte, zeigte sich in der Sitzung mit der Entwicklung in der Sache "nicht zufrieden" und stellte gar die Frage, ob man mit Stundentakt und Linienbündelung überhaupt auf dem richtigen Weg sei. So etwas wie mit der Vergabe der zwei Bündel "darf uns nicht noch einmal passieren", sagte der Nagolder Oberbürgermeister. Das Thema gelte es in Zukunft im Verwaltungsausschuss und im Kreistag zu diskutieren.

Lösung soll bei Klausurtagung erarbeitet werden

Volker Schuler gab sich deutlich zurückhaltender. Trotzdem fragte er in die Runde der Räte, ob man mit dem aktuellen Konzept noch "up to date" sei. Wichtig sei nun, das neue Angebot in diesen zwei Linienbündeln aktiv bei den Kreisbürgern zu bewerben.

Johannes Schwarz von den Grünen warnte davor, jetzt mit Schnellschüssen zu reagieren. In einer Klausurtagung des Kreistags gelte es, eine Lösung zu erarbeiten. Diese Lösung könne zunächst nur die Kürzung von Leistungen sein, betonte Günther Schöttle von der AfD, der eine Idee von Volker Schuler aufgriff und meinte ob es nicht sinnvoller wäre, gerade in den Abendstunden lieber Taxis als leere Busse fahren zu lassen.

Rainer Prewo (SPD) erneuerte seine scharfe Kritik am Vergabeverfahren, das sei ein "systematischer Fehler". Es führe dazu, dass die Großen die Kleinen vom Markt verdrängen, die Wettbewerbsstruktur verloren gehe und ein Monopol drohe. In diesem Zusammenhang hob Prewo hervor, dass die im Zuge des Vergabeverfahrens abgegebenen Angebote der heimischen, mittelständischen Unternehmen "absolut marktgerecht" gewesen seien. Im gleichen Atemzug warnte der Sozialdemokrat davor, jetzt am Konzept des flächendeckenden Stundentaktes zu rütteln. "Andere Kreise schaffen das auch."