Kreis Calw Coronavirus: Zahl bestätigter Infektionen mehr als verdoppelt

Damit sind im Kreisgebiet nun insgesamt 34 Personen erkrankt – mehr als doppelt so viele wie zuletzt gemeldet. Die Fälle verteilen sich wie folgt im Kreisgebiet: Einer im Stadtgebiet Altensteig (neu), einer Bad Teinach-Zavelstein, zwei in Bad Wildbad, sieben in Calw (neu), einer in Ebhausen, einer in Egenhausen (neu), zwei in Enzklösterle (neu), einer in Haiterbach, einer in Höfen an der Enz, sechs in Nagold (vier neu), einer in Oberreichenbach (neu), einer in Rohrdorf, sechs in Schömberg (einer neu), einer in Unterreichenbach, zwei in Wildberg.