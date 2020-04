Kreis Calw Coronavirus: Weiterer Todesfall im Kreis

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Am Samstag wurde ein weiterer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehender Todesfall aus dem Kreis Calw bekannt. Es handelt sich um einen 60-jährigen Mann aus Haiterbach. Insgesamt sind mittlerweile elf Patienten, die am Coronavirus erkrankt waren, gestorben.