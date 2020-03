Kreis Calw Coronavirus: Diagnosezentrum eröffnet

Personen, die bei sich eine Infektion mit dem Coronavirus (COVID-19) vermuten, also Symptome wie Husten, Schnupfen und/oder Niesen aufweisen und sich in den zurückliegenden 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder direkten Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten, sollten laut Mitteilung des Calwer Landratsamtes "unbedingt telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt aufnehmen" oder sich bei entsprechend schwerwiegenden Symptomen auch außerhalb der regulären Sprechzeiten unter der bundesweiten Rufnummer 116117 an den kassenärztlichen Notdienst wenden und auf ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet oder auf den Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hinweisen. Dann erfolgt die Abstimmung zum weiteren Vorgehen.

Kein unangekündigter Besuch beim Hausarzt

Auf eines weist das Team des Landratsamtes aus gegebenem Grund ausdrücklich hin: Von einem unangekündigten oder unaufgeforderten Besuch beim Hausarzt oder Erscheinen im Krankenhaus sollte unbedingt abgesehen werden. Bis zur Klärung des tatsächlichen Erregers sollten die betreffenden Personen zudem Kontakte zu anderen Menschen auf das Nötigste reduzieren und zu Hause bleiben.

In enger Abstimmung mit dem Klinikverbund Südwest, der Kreisärzteschaft Calw sowie Vertretern von DRK, THW und Feuerwehren hat die Kreisverwaltung weitere umfangreiche Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus erarbeitet. So hat, um potentielle Corona-Verdachtsfälle getrennt von anderen Patienten untersuchen zu können, bereits am Montagabend ein ambulantes Diagnosezentrum in Neubulach seinen Betrieb aufgenommen. In diesem wird potentiell mit COVID-19 infizierten Personen ein Nasen-Rachen-Abstrich genommen, der auf die entsprechenden Erreger untersucht wird.

Die Untersuchung im ambulanten Diagnosezentrum ist ausschließlich nach vorangegangener Abstimmung mit dem Hausarzt und erfolgter Anmeldung bei der Abteilung Gesundheit und Versorgung des Landratsamts Calw möglich. Personen, die ohne vorherige Abstimmung anreisen, werden abgewiesen.

Sofern sich der Infektionsverdacht bestätigt, werden alle Personen ermittelt, mit denen der Patient seit der Ansteckung Kontakt hatte. Diese werden angerufen und nach etwaigen Symptomen befragt. Zudem wird eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Die Ansteckung verläuft in erster Linie über Tröpfcheninfektion. Um einer Ansteckung vorzubeugen, sollten die Hygienemaßnahmen, welche auch zur Vermeidung anderer Infektionskrankheiten gelten, berücksichtigt werden. Hierzu zählen regelmäßiges Händewaschen, der Verzicht auf das Händeschütteln, Abstand halten oder das Niesen und Husten in die Armbeuge.

Weitere Informationen zum Thema Coronavirus sind im Internet auf der Website des Landkreises Calw unter www.kreis-calw.de sowie auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de abrufbar.