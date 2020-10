Kreis Calw Corona-Pandemie: Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 33,3

Wieso ist das gesamte Maria von Linden-Gym­nasium (MvLG) geschlossen, ­während anderswo lediglich einzelne Klassen in Quarantäne sind?

"Pech", so die pragmatische Antwort von Kling. Denn es habe ausgerechnet die Jahrgangsstufe (JS) 2 getroffen, die nicht in Klassen, sondern in Kursen unterrichtet werden, die sich untereinander mischen. Da die Corona-Fälle dort aufgetreten waren, war also die Zahl der Kontaktpersonen deutlich höher, als sie in einer Klasse gewesen wäre. Die Konsequenz: Die gesamte Stufe ist in Quarantäne, 26 (von insgesamt 70) Lehrer(n) ebenso. Ein normaler Schulbetrieb sei so nicht mehr möglich, meint Kling. Eins möchte der OB aber betonen: Das MvLG ist zwar geschlossen. Das bedeute aber nicht, dass die ganze Schule in Quarantäne sei. Das betreffe lediglich die JS2 und die 26 Lehrer.