Kreis Calw Corona-Pandemie: Landkreis kratzt an kritischer Marke

Auch in den beiden Corona-Testzentren (Calw und Nagold) sei die Situation laut Riegger angespannt. Viele Ehrenamtliche seien seit einem halben Jahr in ihrer Freizeit dort im Einsatz. "Die können nicht mehr". Auch hier gebe es Überlegungen, Unterstützung in Person von Hauptamtlichen zu schaffen.

Kein lokaler Hotspot bekannt

Einen lokalen "Hotspot", der für den Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich wäre, gebe es bisher nicht, meint Riegger. Dennoch sorgen einzelne Fälle für massive Auswirkungen auf Schulen, Kindergärten und Seniorenheime im Kreis. So sei an der Johann-Georg-Doertenbach-Schule (Calw) eine Klasse in Quarantäne, am Christophorus-Gymnasium in Altensteig gelte selbiges für 28 Lehrkräfte plus Schüler, im Maria von Linden-Gymnasium befinde sich die gesamte Jahrgangsstufe 2 in Quarantäne und die Schule bleibt für zwei Wochen geschlossen. Der Kindergarten Im Zwinger in Calw war wegen eines Verdachtsfalls bei einer Betreuerin zunächst geschlossen, könne laut Oberbürgermeister Florian Kling aber zeitnah wieder öffnen – der Test sei negativ ausgefallen.

Solange das Virus – wie derzeit – ausschließlich milde Verläufe nehme, weil es vorwiegend junge Menschen treffe, sei das nicht dramatisch, meint Wiehe. Ander sehe es hingegen im Falle eines Seniorenheims in Bad Herrenalb aus: Dort seien zwei Betreuer und zwei Bewohner infiziert. Und genau das wolle man eigentlich vermeiden: das sich die besonders durch das Virus gefährdeten Bevölkerungsgruppen anstecken. Doch inzwischen halten sich laut Riegger viele nicht mehr an die herrschenden Abstands- und Hygieneregeln.

Der Landrat appelliert aus diesem Grund vor allen Dingen an die jungen Bürger, die Regeln einzuhalten. Treffen in Vereinsheimen, Fußballspiele und Partys seien problematisch und könnten sich zu regelrechten Infektionsherden ausweiten. In den Nachbarländern könne man laut Riegger schon sehen, wie sich die Infektionszahlen im schlimmsten Fall entwickeln können. "Wenn wir es nicht schaffen, dass sich die Leute an die Regeln halten, wird es aus dem Ruder laufen", lautet seine düstere Prophezeiung. Wenn sich jedoch jeder an die Regeln halten würde, "können wir das Virus in den Griff bekommen."