Kreis Calw/ Böblingen Neueste Technik zur geruchsarmen Gülleausbringung

Nach der technischen Einführung durch Ernst Wurst, Mitarbeiter der Herstellerfirma, demonstrierte Benjamin Blaich, Junior-Chef auf dem Lindachhof, den Einsatz der Maschine auf einem Feld. Das innovative Gülle-Ausbringungssystem ist künftig auf dem Lindachhof stationiert und kann dort von interessierten Landwirten aus der Region ausgeliehen werden.

Die gute Zusammenarbeit mit der Familie Blaich besteht schon lange: Seit vielen Jahren steht hier überbetriebliche Technik des Maschinenrings im Verleih zur Verfügung und so war es naheliegend, angesichts der zukünftigen Anforderungen und Vorgaben den bereits vorhandenen Nutzern diese zukunftsweisende Technik anzubieten. Wer das Fass mieten möchte, sollte sich bei Familie Blaich melden. Gefahren werden kann die Maschine mit einem Schlepper ab 140 PS.

"Wir begrüßen es sehr, dass die Landwirte im Kreis mit Unterstützung des Maschinenrings neue Gerätschaften und Techniken einsetzen, die ihre Arbeit sowohl für sie selbst, die Natur sowie auch für die Anwohner optimiert. Gerade auch in Hinblick auf die neue Düngeverordnung ist diese Maschine ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", so Peter Schäfer, Leiter der Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt Calw, der an der Präsentation teilnahm. Wie er anmerkte, sei diese Technik allerdings bei den kleinstrukturierten Flächen und Betrieben in der Region nicht überall einsetzbar.