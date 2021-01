Kreis Calw bestätigt Vier aktive Fälle der Corona-Mutation

Eine ist eine aus vier Personen bestehende Gruppe, die mit Infizierten aus dem Zollernalbkreis in Kontakt war, bei denen die Mutation vor etwa zwei Wochen erstmals im Land festgestellt wurde. Auf diese Gruppe entfallen drei der bestätigten Fälle.

Ein weiterer Fall betrifft eine zweite Gruppe, zu der meist ältere Menschen gehören. Sie bestand aus fünf Personen. Ein Mitglied dieser Gruppe ist verstorben. Allerdings sei es nicht klar, ob an der Afrika-Mutation oder an der "normalen" Version des Virus. Alle Mitglieder der beiden Gruppen befinden sich nach Angaben des Landratsamts weiter in Quarantäne. Die meisten davon wiesen nur noch leichte Symptome auf, so Müssle. Im Kreis Calw wurden am 28. Januar 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Ferner wurden drei weitere in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Todesfälle aus dem Kreis Calw bekannt: ein Mann aus Bad Wildbad und zwei Frauen aus Calw. Auch wenn sich die Corona-Zahlen im Kreis derzeit etwas verbessern, bleibt die Anspannung im Landratsamt. "Angesichts der Mutationen gibt es eine große Ungewissheit", so Müssle. "Deshalb befinden wir uns gerade in einer Hab-Acht-Stellung."